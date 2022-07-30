“شجاعة لا توصف”.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من مياه السيول (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشجاعة رجل ينقذ طفلين من الموت المحقق جرفتهما السيول.

وأثار المقطع إعجاب المغردين والمدونين، حيث قال البعض إنه جرى توثيقه في الفجيرة شرقي الإمارات، فيما أفاد آخرون بانه تم توثيقه في سلطنة عمان.

ويظهر في المقطع رجل يقف وسط مجرى مائي يتدفق بسرعة كبيرة بفعل السيول الجارفة، بينما يحتضن طفلين ويناضل من أجل الوصول بهما إلى بر الأمان.

وبشق الأنفس، تمكن الرجل من إنقاذ الطفلين فيما تجرأ بعض الأشخاص الذين كانوا يراقبون المشهد عن كثب على مد يد العون له أخيرا بعدما أوشك وحده على إنهاء المهمة التي كادت أن تكلفه حياته.

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Source almnatiq

