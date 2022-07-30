“الأرصاد”: استمرار هطول أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الأربعاء

︎

.



توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة من اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز إنه قد يصاحب الأمطار الرعدية جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأبان أنه متوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدد من المدن بمناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، بينما يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها من اليوم حتى الأربعاء على الطائف وميسان وأضم والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة والخرمة وتربة ورنية والموية والقنفذة.

وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من اليوم حتى الثلاثاء على عدد مدن الدمام والخبر والقطيف والظهران والجبيل والخفجي وحفر الباطن والنعيرية بالمنطقة الشرقية، وقد تمتد إلى مدن أخرى، وفي منطقة الرياض قد تشمل العاصمة، والخرج، والمزاحمية، والمجمعة وشقراء والزلفي والغاط والقويعية والدوادمي وعفيف، وقد تمتد إلى مدن أخرى.

وأضاف أن الأمطار قد تشمل مدن بريدة وعنيزة والرس والبكيرية ومعظم محافظات منطقة القصيم، وفي حائل قد تشمل بقعاء والغزالة وحائل ومعظم محافظات المنطقة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

