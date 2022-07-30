︎ .

كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية: المسمى الوظيفي: فني تكنولوجيا المعلومات – توظيف فوري. عن الوظيفة: – توفير دعم مكتب المساعدة للمستخدمين كونه نقطة الاتصال الأولى للإبلاغ عن الحوادث. – إدارة ومراقبة جميع الأنظمة المثبتة والبنية التحتية بما في ذلك تثبيت أنظمة التشغيل وتكوينها واختبارها وصيانتها. – توفير دعم مكتب المساعدة للمستخدمين كونه نقطة الاتصال الأولى للإبلاغ عن الحوادث. – تشخيص وإصلاح وصيانة مكونات الأجهزة والبرامج لضمان التشغيل السلس لأنظمة الكمبيوتر. – يشمل تكوين جميع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الموقع مراقبة مركز البيانات وفحص صحة الخادم ووظائف أجهزة الدوائر التلفزيونية المغلقة. المهارات: – مهارات حل المشكلات المختصة. – مهارات اتصال قوية. وذكرت إدارة المعهد أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 28 يوليو 2022م، ويتم التقديم من خلال رابط الموقع (اضغط هنا ) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى المعهد التقني لخدمات البترول.. رابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.