هاشتاق”#اطردوا_شاتم_ الصحابة” يتصدر “تويتر” .. وهذه قصته؟

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دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق” #اطردوا_شاتم_ الصحابة”، ليتصدر موقع “تويتر” كأكثر الهاشتاقات تفاعلاً في المملكة.

ويرجع السبب في تدشين “الهاشتاق” هو قيام الشيعي أحمد الشيرازي بسب الصحابة ، وهو ما دفع المغردين إلى دعوة وزير الداخلية الكويتي بالقبض عليه ومحاكمته بتهمة ازدراء الأديان.

ومن جانبه قال أحد المغردين :لم ولن نسمح أن يكون بيننا من يحرض على سب صحابة رسول الله، ووزير الداخلية مطالب وبشكل عاجل بطرد المدعو أحمد الشيرازي من الكويت درءً للفتنة ودفاعا عن الإسلام ومقدساته.

فيما قال آخر:” من سب أصحابي ، فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين – صحيح الجامع”.

وتساءل مغردون آخرين، عن سبب تواجد هذا الشيعي بدولة الكويت، مطالبين بطرده إلى خارجها بعدما رصدوا مقاطع فيديو له وهو يسب الصحابة وأمهات المؤمنين.

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Source almnatiq

