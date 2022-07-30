«سكني» يوضح مدى إمكانية تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمستفيدين

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المناطق_متابعات

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدى إمكانية تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمُستفيدين في حال عدم القدرة على الالتزام بها، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وأكد البرنامج، أنه يبدأ الالتزام بما دون في العقد ابتداءً من تاريخ طباعة وتوقيع الأطراف المعنيّة على العقد، موضحًا أن كل الأطراف المعنية مُلزمة بما دون العقد في إشارة إلى عدم إمكانية تخفيض قيمة الأقساط المنصوص عليها بالعقد.

يُشار إلى أن البرنامج كان قد نوه إلى أن الإسكان التنموي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني؛ حيث يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي والتواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

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Source almnatiq

