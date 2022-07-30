︎
.
أعلنت الدكتورة تاتيانا روتكوفسكايا، إخصائية الغدد الصماء، أن مرض السكري يمكن أن يتطور بصورة غير محسوسة. لذلك لا يمكن تشخيصه في المراحل المبكرة.
وتشير الإخصائية في حديث لصحيفة أرجومينتي أي فاكتي، إلى أن سوء التغذية وتناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات وتناول الأدوية وقلة النشاط البدني، يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، الذي تظهر أعراضه على شكل جفاف الفم، العطش، زيادة التعرق، وزيادة الوزن وكثرة التبول وضعف البصر ووخز الأصابع، بحسب موقع “روسيا اليوم”.
وتقول: تنخفض حدة البصر ويظهر عدم وضوح الرؤية، نتيجة عدم قياس مستوى الغلوكوز في الدم بصورة دورية منتظمة، أو عندما لا يهتم الشخص بصحته، وحتى مع علمه أنه مصاب بمرض السكري، لا يستشير طبيب العيون.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة تكشف الأعراض الأولى للإصابة بمرض السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.