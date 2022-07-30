طبيبة تكشف الأعراض الأولى للإصابة بمرض السكري

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أعلنت الدكتورة تاتيانا روتكوفسكايا، إخصائية الغدد الصماء، أن مرض السكري يمكن أن يتطور بصورة غير محسوسة. لذلك لا يمكن تشخيصه في المراحل المبكرة.

وتشير الإخصائية في حديث لصحيفة أرجومينتي أي فاكتي، إلى أن سوء التغذية وتناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات وتناول الأدوية وقلة النشاط البدني، يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، الذي تظهر أعراضه على شكل جفاف الفم، العطش، زيادة التعرق، وزيادة الوزن وكثرة التبول وضعف البصر ووخز الأصابع، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وتقول: تنخفض حدة البصر ويظهر عدم وضوح الرؤية، نتيجة عدم قياس مستوى الغلوكوز في الدم بصورة دورية منتظمة، أو عندما لا يهتم الشخص بصحته، وحتى مع علمه أنه مصاب بمرض السكري، لا يستشير طبيب العيون.

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Source almnatiq

