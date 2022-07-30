ويل سميث يعتذر لـ”كريس روك” عن “صفعة الأوسكار” والأخير يرفض الرد على مكالمته (فيديو)

︎

.



اعتذر الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، عن الصفعة التي وجهها للمثل كريس روك خلال حفل الأوسكار، واصفاً سلوكه بأنه “غير مقبول”.

ونشر سميث مقطع فيديو على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، أفاد خلاله بأنه تواصل مع الممثل الكوميدي لمناقشة الواقعة، لكن قيل له إن روك غير مستعد للحديث معه؛ وعندما سيصبح كذلك سيتصل به.

وظهر سميث في الفيديو وهو يرد على أسئلة يطرحها على نفسه عن سلوكه بالحفل في مارس الماضي، وقال ضمن حديثه: “لا يوجد جزء مني يعتقد أنها كانت الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة، أنا آسف حقا وأحاول أن أكون نادمًا دون أن أخجل من نفسي”.

واعتذر الممثل أيضا لأسرة روك وخاصة والدته روزالي التي أشارت في وقت سابق إلى أن رؤية ابنها يتعرض للأذى قد روعتها؛ حيث قالت لمجلة “آص ويكلي”: عندما صُفع كريس، صُفعنا جميعا؛ لقد صفعني بالفعل”.

وكان ويل سميث قد أعلن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليوود (المانحة لجوائز الأوسكار)، بعد أيام من الواقِعة، كما أصدرت أكاديمية الفنون في هوليوود، في أبريل الماضي قراراً بمنع الممثل من حضور حفل توزيع الأوسكار لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الممثل كريس روك قد أطلق نكتة ساخرة من تسريحة شعر جايدا بينكيت سميث أثناء تقديمه حفل جوائز الأوسكار يوم الإثنين الماضي، ليصعد زوجها ويل سميث إلى خشبة المسرح ويصفَعه بشكل مفاجئ، الأمر الذي سبّب صدمَة للحضور ولملايين المتابعين عبر شاشات التلفزة حول العالم.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

