فلكية جدة: رصد هلال شهر المحرم بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هلال شهر المحرم وبداية السنة الهجرية سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت، والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وأكثر وضوحًا ويبعد بضع درجات عن كوكب عطارد، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت، وذلك بسبب ضوء الشمس المنعكس عن الأرض. واضاف أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الخميس 28 يوليو 2022 عند الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة (04:55 مساءً بتوقيت جرينتش)، منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة. وتابع: يوم بعد يوم سيلاحظ أن الهلال ستزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس. وأشار إلى أن السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل.

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