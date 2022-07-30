الاتحاد السعودي لكرة السلة يعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف الاتحاد السعودي لكرة السلة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية بالرياض. وأوضح الاتحاد أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: إدارة فعاليات، مدير مالي، محاسب، إدارة رياضية (شؤون المنتخبات واللاعبين)، إدارة رياضية (المسابقات)، إدارة نظم معلومات. واشترط، أن الوظائف للسعوديين والسعوديات، شهادة بكالوريوس، خبرة سنة على الأقل، مستوى جيد للغة الإنجليزية، لافتًا إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة السلة . أخبار قد تهمك

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