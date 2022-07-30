بدء استقبال طلائع المعتمرين من خارج المملكة بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عن استقبال طلائع المعتمرين من خارج المملكة إلى المسجد الحرام، لأداء مناسكهم، مع بداية موسم العمرة لعام ١٤٤٤هـ، والذي بدأ غرة محرم اليوم السبت.

كانت وزارة الحج والعمرة، فتحت منذ عدة أيام وعقب انتهاء موسم الحج باب التسجيل في العمرة، على أن يتم إصدار التصاريح غرة شهر المحرم. وأوضحت وزارة الحج أن القدوم لأداء العمرة يتم عبر إجراءات سهلة وبسيطة، تبدأ بالدخول على بوابة مقام، واختيار إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة، ومن ثم حجز الخدمات المتمثلة في السكن والنقل والخدمات الميدانية الأخرى التي تقدمها شركات العمرة. وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تعبئة البيانات التي تتضمن البيانات الشخصية، وبيانات جواز السفر، ومن ثم تسلم الرقم المرجعي من وزارة الخارجية، ثم الدخول إلى بوابتها لاستكمال إصدار طلب إكمال التأشيرة. من جهة أخرى، تم منتصف ليلة أمس، استبدال كسوة الكعبة الحالية بالكسوة الجديدة، بعد صدور التوجيه السامي الكريم بأن يكون تبديل الكسوة في غرة محرم. أخبار قد تهمك كما قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة، بالتزامن مع رفع الكسوة الجديدة.

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