82 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت كوريا الجنوبية 82 ألف إصابة بفيروس كورونا, و 35 حالة وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم, في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 19 مليونا و 702 ألفا و 461, فيما بلغ مجموع الوفات 25,027.

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