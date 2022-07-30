علي الكحيلي يحتفل بزواج نجله “طلال”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض احتفل علي بن ظافر الكحيلي الزهراني ، يوم أمس الجمعة بزواج نجله الشاب “طلال” ، على ابنة أحمد بن عبدالرزاق الفقيه الزهراني بقاعة الخزامى بالطائف ، وسط لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

صحيفة “المناطق” تبارك للعريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. أخبار قد تهمك

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