“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح خطوات تقديم طلب بتقسيط مبالغ الزكاة المستحقة

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استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات تقديم طلب بتقسيط مبالغ الزكاة المستحقة.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن طلب تقسيط لمبالغ الزكاة المستحقة، من خلال الدخول على حساب المستفيد في موقع الهيئة قسم “الزكاة وضريبة الدخل”، ثم اختيار أيقونة طلب خطة تقسيط، مع إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور.

وأشارت إلى أن متطلبات هذه الخدمة تتمثل في سداد الدفعة المقدمة، كما أنه يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يومًا.



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Source akhbaar24

