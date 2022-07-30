“الصحة”: هذه الأشياء ضرورية لحقيبة السفر قبل المغادرة

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استعرضت وزارة الصحة، أبرز الاحتياجات التي يمكن أخذها في حقيبة السفر للحفاظ على الصحة.
وأوضحت الوزارة أن حقيبة السفر يجب أن تحتوي على معقم كحولي، وكمامات إضافية، إلى جانب إمكانية إعداد وجبات خفيفة.
وأشارت إلى أنه يمكن تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد لأخذها في حقيبة السفر، بالإضافة إلى تجهيز أدوات شخصية خاصة مخدة أو مسند رقبة أو بطانية.
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Source akhbaar24
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