“التجارة”: وكيل السيارات ملزم بتوفير قطع الغيار للعميل خلال 14 يوماً

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أوضحت وزارة التجارة، كيفية تصرف العميل حال عدم توفير وكيل السيارات القطع المطلوبة بالصيانة خلال 14 يوماً.

وبيّنت الوزارة، أنه في حال كانت قطعة الغيار من القطع النادرة فيجب على الوكيل توفير القطعة في مدة أقصاها 14 يوماً، لافتةً إلى أنه في حال عدم توفر القطعة يمكن رفع بلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

وجاء توضيح “الوزارة” رداً على استفسار من أحد الأشخاص بشأن تصرفه بعد انتظاره قرابة شهرين لتغيير قطع غيار للسيارة الخاصة به.



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Source akhbaar24

