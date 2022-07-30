تونس تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت الخارجية التونسية، في بيان أمس الجمعة، إنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية؛ بسبب بيان صحفي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي للبلاد.

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