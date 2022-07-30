ذئب يهاجم 3 أطفال ويجرّ أحدهم إلى الغابة ليقتله

︎

.



المناطق_متابعات

هاجم ذئب 3 أطفال بالقرب من إحدى الغابات بروسيا، وتمكن من جر أحدهم إلى الغابة، فأشبعه عضا حتى الموت.

وأظهرت لقطات مروعة من داغستان ماذا يمكن أن تفعله أنياب ذئب بعد أن تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لهجوم وحشي حتى الموت.

جرت فصول هذه المأساة المرعبة في منطقة تسونتينسكي بجمهورية داغستان الروسية، وأودت عضات الذئب بحياة الطفل، تاركة أثارا مرعبة على جسد الطفل الغض.

أحداث هذه المأساة جرت حين مضى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع وتسع سنوات للسباحة في نهر بمنطقة ريكوه.

هاجم الذئب الأطفال، وعض أحدهم، وجرى فيما بعد نقله إلى المستشفى، فيما تمكن الثاني من الفرار، إلا أن الثالث وقع بين أنياب الذئب الذي جره بعيدا داخل الغابة وترك على جسده أثار عض غائرة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

