تونس تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية

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قالت الخارجية التونسية، في بيان أمس الجمعة، إنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية؛ بسبب بيان صحفي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي للبلاد.

كما وصف بيان الخارجية التونسية تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى البلاد أمام الكونجرس بغير المقبولة.

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Source almnatiq

