مستجدات الغزو الروسي.. عشرات القتـلى بقصف استهدف أحد السجون واتهامات متبادلة بين موسكو وكييف

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سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف استهدف سجناً في أوكرانيا، وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالمسؤولية عن القصف، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوجود اعتراف قانوني واضح بأن روسيا دولة راعية للإرهـاب.

واقعة قصف السجن

لقي العشرات من أسرى الحـرب الأوكرانيين مصرعهم، عندما دُمر السجن الذي يؤويهم في هجوم صاروخي أو انفجار، في حين تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية.

بدوره وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القصف الذي طال سجناً في شرق بلاده (الجمعة) بأنه جريمة حرب روسية متعمدة أسفرت عن مقـتل أكثر من 50 شخصاً.

وألقى سقوط القتلى، بظلاله على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق.

زيلينسكي يتهم روسيا برعاية الإرهاب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مقـتل عشرات السجناء في سجن تسيطر عليه روسيا يظهر ضرورة وجود اعتراف قانوني واضح بأن روسيا دولة راعية للإرهـاب.

وأضاف زيلينسكي في خطاب بالفيديو في وقت متأخر من الليل: “أناشد الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة وجود هذا الاعتراف لأنه مطلوب الآن”.

الاتحاد الأوروبي يُهاجم روسيا

أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ما وصفه بالفظائع التي ارتكبتها القـوات المسلحة الروسية والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالحها في أوكرانيا.

وقال بوريل في بيان: “يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة جميع الإجراءات التي تهدف إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال الحـرب الروسية على أوكرانيا”.



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Source akhbaar24

