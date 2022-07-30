محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة بجدارة واستحقاق لنهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة، وذلك بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا على المنتخب اللبناني بثلاثة أشواط لشوط واحد خلال مواجهتهما في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة المنتخبين السعودي والعراقي.

وقدّم أفراد منتخبنا الوطني أداءً فنيًا ورائعًا رغم خسارته الشوط الأول الذي تمكن فيه المنتخب اللبناني حسم نتيجته بـ(27-25)، بعدها استعاد «الأحمر الشاب» زمام بسط سيطرته على مجريات الأشواط الثلاثة بفضل التركيز والأداء الفني الذي منحه تسجيل الفوز فيها بنتيجة (25-20، 25-13، 25-19).

وسيكون موعد المباراة النهائية للبطولة يوم غد (الأحد) على صالة البطولة بمدين الظهران بالمملكة العربية السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر بفوزه على المنتخب اللبناني في الدور نصف النهائي أحمر شباب الطائرة يتأهل لنهائي اتحاد غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.