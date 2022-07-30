ذهبية وفضيتان.. ارتفاع حصاد منتخبات الطاولة في بطولة غرب آسيا

ارتفعت حصيلة الميداليات لمنتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة بحصول منتخب تحت 19 سنة على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في الأردن في اليوم الثالث من البطولة، إضافة إلى حصول منتخبي تحت 11 سنة و15 سنة على الميدالية الفضية في مسابقات الفرق.

وأصبح رصيد منتخبنا حتى الآن الحصول على 5 ميداليات ملونة على النحو الآتي: ذهبيتان، فضيتان، وبرونزية واحدة.

وتمكن منتخب تحت 19 سنة من الحصول على الميدالية الذهبية بعد الفوز على السعودية (3/‏1) في المباراة النهائية، والمنتخب مكون من اللاعبين سلمان محمد أبوحمدة وعلي عباس عبدالوهاب وفاضل عباس علي وسيد حسين حسن مجيد.

وجاءت الميدالية الفضية الأولى لمنتخبنا تحت 15 سنة للأولاد والمكون من محمد نادر ومجيد ناجي وحسين جابر وماجد أسامة، بينما الفضية الثانية لمنتخب تحت 11 سنة المكون من هادي حسين وعلي يوسف وسيد ناصر علوي وحسن إبراهيم.

وأعرب سيد عباس المحفوظ أمين سر الاتحاد عن بالغ سعادته بهذه النتائج المشرفة للطاولة البحرينية التي تؤكد مكانتها على المستوى الخارجي، في ظل الدعم والمتابعة من رئيسة الاتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ورؤية مجلس الإدارة التي تهدف إلى مواصلة تحقيق الإنجازات الخارجية.

وتمنى سيد عباس المحفوظ كل التوفيق والنجاح للمنتخبات الوطنية في المنافسات القادمة في الفردي التي يأمل فيها اللاعبون واللاعبات لتحقيق المزيد من الميداليات الملونة.