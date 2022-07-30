منتخبنا الوطني يدشّن مشواره بفوز عريض على نظيره الإماراتي

محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 عامًا فوزًا مستحقًا وعريضًا على نظيره المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة بنتيجة (48/‏68)، وذلك خلال مواجهتهما التي أقيمت مساء أمس (الجمعة) على صالة نادي الوصل بمدينة دبي، ضمن انطلاق منافسات البطولة الخليجية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها في إيران خلال شهر أغسطس المقبل.

ويأتي فوز «الأحمر الشاب» في أولى مبارياته بالبطولة دافعًا قويًا يطمح من خلاله لمواصلة عروضه القوية التي شهدناها طيلة الأشواط الأربعة التي تفوق فيها من حيث تسجيل النقاط أمام المنتخب الإماراتي، والتي جاءت على النحو الآتي: (14-12، 22-14، 16-14، 16-10)، إذ سجل الثلاثي لمنتخبنا أفضل معدل للنقاط وهم ناصر العنزور 17 نقطة وإسماعيل كمال 14 نقطة ومحمد غازي 8 نقاط.

اليوم مواجهة عُمان

وسيخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية عصر اليوم (السبت) أمام منتخب عُمان وذلك عن الساعة الثالثة عصرًا، على أن يلتقي يوم غد (الأحد) منتخب قطر، ثم المنتخب الكويتي (الاثنين)، ثم سيلعب مباراته الخامسة أمام السعودية (الثلاثاء) في ختام مبارياتهما في المرحلة الأولى من المنافسة.