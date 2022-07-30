البطل علي إبراهيم يحرز برونزية العرب في مسابقة الفيزيك للرجال

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سامي الحداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمناسبة أول انجاز رياضي رسمي يحققه اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية من خلال لاعب المنتخب الوطني البطل علي إبراهيم الذي أحرز الميدالية البرونزية بالبطولة العربية الـ(22) للرجال والثالثة عشرة للشباب لبناء الأجسام والثانية للفيزيك والكلاسيك فيزيك، والتي تستضيف منافساتها الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة خلال الفترة من 28 وحتى 31 من شهر يوليو الجاري بمشاركة 15 بلدًا عربيًا، وبعد انقطاع للبطولات العربية منذ العام 2019.

وبهذه النتيجة يرفع اللاعب البحريني المتألق علي إبراهيم رصيده من الميداليات الملونة الشخصية إلى 20 ميدالية ملونة (6 ذهبيات، 9 فضيات و5 برونزيات) ليصبح اللاعب البحريني الأكثر حصدًا للإنجازات في لعبة الفيزيك.

علي إبراهيم: فخور بالإنجاز

أما اللاعب الخلوق والمتألق علي إبراهيم فقد أعرب عن سعادته البالغة لتحقيق أول إنجازه للمنتخب الوطني لكمال الأجسام في أول مشاركة له في البطولات العربية، وقال: «لا أعرف كيف أصف سعادتي الكبيرة، ولله الحمد توجت جهود الجميع دون استثناء بهذا الإنجاز الذي يدفعني لتحقيق المزيد، المنافسة قوية جدًا كانت. لقد مررت بظروف كانت صعبة خصوصًا بعد الكسر الذي تعرّضت له في يدي قبل فترة الإعداد وكان بمنزلة التحدي الكبير، ولله الحمد تمكنت من التغلب على هذا التحدي ووصلت لمستوى جاهزية عالٍ أشاد به الجميع. لي الفخر بأن أكون على منصة التتويج ضمن الثلاثة الأوائل، لي الفخر بأن أتقلد بإحدى الميداليات الملونة، لي الفخر بأن أرفع علم مملكتي الحبيبة في المحافل الرياضية، بإذن الله القادم أفضل».

البنعلي وجاسم يشاركان اليوم

تتواصل منافسات البطولة العربية لبناء الأجسام صباح اليوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو الجاري التي تنطلق عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية (10:30 بتوقيت مملكة البحرين)، بأولى المسابقات لفئة الناشئين لكمال الأجسام، تليها مسابقة كمال الأجسام للرجال بجميع أوزانها، إذ يخوض أبطال البحرين علي صقر البنعلي منافسات كمال الأجسام لوزن 90 كيلوغرامًا، وخالد جاسم مسابقة وزن 75 كيلوغرامًا.