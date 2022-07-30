“سكني” يوضح مدى إمكانية تخفيض قيمة الأقساط للمستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول مدى إمكانية تخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمُستفيدين في حال عدم القدرة على الالتزام بها.

وأكد البرنامج، أنه يبدأ الالتزام بما دون في العقد ابتداءً من تاريخ طباعة وتوقيع الأطراف المعنيّة على العقد، مبيناً أن كل الأطراف المعنية مُلزمة بما دون العقد في إشارة إلى عدم إمكانية تخفيض قيمة الأقساط المنصوص عليها بالعقد.

وكان الرنامج قد نوه إلى أن الإسكان التنموي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة “سكني”، حيث يتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي والتواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.