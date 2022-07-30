مقتل 8 أشخاص في تحطم مروحية إنقاذ في جبال جورجيا.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم مروحية إنقاذ في مرتفعات جورجيا.

وأوضح الفيديو المتداول، المروحية وهي تدور في مكان الحادث قبل أن تصطدم بالجبل وتتحطم.

وأكد وزير الداخلية، أن مروحية إنقاذ فقدت السيطرة وتحطمت في منحدر جبلي اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها.

وأضاف في تصريحات له، أن المروحية في منتجع جودوري الجبلي للتزلج لالتقاط اثنين من الطيارين المظليين الذين تقطعت بهم السبل ومدرب وسائح أجنبي، عندما بدأت في الدوران خارج نطاق السيطرة وسقطت، حسب “سبوتنيك”.

وأشار إلى أنه إلى جانب مصرع ثمانية أشخاص وإصابة شخص واحد، توفي سائح أجنبي، كانت تجري له عملية إنقاذ، وأن السلطات لم تتوصل على أية معلومات بشأن الحادث، فيما يعمل الخبراء على تحديد سبب فقدان المروحية السيطرة، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة واثنين من رجال الإنقاذ وطبيبين.