لأول مرة منذ تفشي كورونا.. لا حالات حمى جديدة في كوريا الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن السلطات المحلية لم تسجل أي حالات حمى جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك للمرة الأولى منذ اعترافها بتفشي كوفيد-19 في منتصف مايو أيار.

وقالت السلطات في الدولة المنعزلة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في طريقها إلى “نزع فتيل” الأزمة الناجمة عن أول تفش تعترف به لكوفيد-19 بشكل نهائي، في حين تكافح جاراتها في آسيا موجة إصابات جديدة ناتجة عن متحورات أوميكرون.

ولم تنشر الدولة عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بسبب نقص الفحوص فيما يبدو.