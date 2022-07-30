ارتفاع أسعار الأسمدة على وقع أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

ارتفعت الأسعار مرة أخرى في سوق الأسمدة، حيث جعلت أزمة الطاقة في أوروبا عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفع سعر الغاز، وهو المدخل الرئيسي لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، في أوروبا بعد أن خفضت روسيا من الإمدادات إلى أكبر أسواقها في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية عليها.

وأدى هذا إلى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة.

وقال أليكسيس ماكسويل، المحلل في خدمة بلومبرغ للأسواق صديقة البيئة، إن عصر الأمونيا الرخيصة أصبح الآن “شيء من الماضي”.