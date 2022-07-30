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المناطق_رويترز
قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن السلطات المحلية لم تسجل أي حالات حمى جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك للمرة الأولى منذ اعترافها بتفشي كوفيد-19 في منتصف مايو أيار.
وقالت السلطات في الدولة المنعزلة في وقت سابق من هذا الشهر إنها في طريقها إلى “نزع فتيل” الأزمة الناجمة عن أول تفش تعترف به لكوفيد-19 بشكل نهائي، في حين تكافح جاراتها في آسيا موجة إصابات جديدة ناتجة عن متحورات أوميكرون.
ولم تنشر الدولة عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بسبب نقص الفحوص فيما يبدو.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ تفشي كورونا.. لا حالات حمى جديدة في كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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