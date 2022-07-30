عفو رئاسي جديد في مصر يشمل فنانًا معروفًا

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عفوًا رئاسيًا عن شرائح محددة من المحكومين، من بينهم الفنان والمخرج طارق النهري.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، طارق الخولي، إن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢، الذي تضمن العفو عن عدد ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية.
وذكر الخولي أسماء الواردة أسماءهم وهم: هشام فؤاد محمد عبد الحليم- قاسم أشرف قاسم أحمد- أحمد سمير عبد الحي علي- طارق النهري حازم حسن- عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب- طارق محمد المهدي صديق- خالد عبد المنعم صادق صابر.
وكانت السلطات المصرية أطلقت سراح 1270 سجينا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى، في العاشر من الشهر الجاري.
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Source almnatiq
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