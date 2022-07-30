“فلكية جدة”: رؤية هلال محرم بالعين المجردة بعد غروب شمس اليوم

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الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال قمر شهر محرم وبداية العالم الهجري 1444 هـ، سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم (السبت).

وأوضحت الجمعية، أن هلال القمر سيرصد عند الانتقال نحو بداية الليل، بعدما ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنةً بالليلة الماضية.

وأشارت إلى أنه يمكن مشاهدة هلال شهر محرم بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي.



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Source akhbaar24

