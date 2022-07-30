البرازيل تسجل أول وفاة بجدري القردة

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المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل أول وفاة بمرض جدري القرود في منطقة أوبرلانديا، مشيرة إلى أن المريض كان يعاني ضعفا في جهازه المناعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.

وسجلت البرازيل 978 حالة مؤكدة بالمرض في 15 ولاية ومقاطعة فيدرالية حتى الأربعاء الماضي.

وتتضمن أعراض جدري القرود حمى وصداعا وانتفاخا وآلاما في الظهر وآلاما في العضلات وخمولا.

ويرتفع خطر الوفاة لدى المصابين بالفيروس إلى 10%، حيث يحدث هذه المرض بشكل خاص في وسط وغرب أفريقيا. وتم اكتشافه لأول مرة في العام 1958.

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Source almnatiq

