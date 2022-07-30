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خاض فريق أبها، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره الجاري حاليًا في مدينة فيوجن النمساوية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وكانت الفترة الصباحية مخصصة للتدريبات اللياقية في الصالة الرياضية باستخدام بعض الأدوات المساعدة.
وقسم مدرب ابها، البلجيكي سفين فاندنبروك، اللاعبين خلال الفترة المسائية إلى مجموعتين وألزم لكل مجموعة بتطبيق تدريبات خاصة في حالات الهجوم والدفاع.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يواصل تحضيراته في معسكر النمسا على فترتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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