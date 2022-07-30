أبها يواصل تحضيراته في معسكر النمسا على فترتين

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خاض فريق أبها، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره الجاري حاليًا في مدينة فيوجن النمساوية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكانت الفترة الصباحية مخصصة للتدريبات اللياقية في الصالة الرياضية باستخدام بعض الأدوات المساعدة.

وقسم مدرب ابها، البلجيكي سفين فاندنبروك، اللاعبين خلال الفترة المسائية إلى مجموعتين وألزم لكل مجموعة بتطبيق تدريبات خاصة في حالات الهجوم والدفاع.



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Source akhbaar24

