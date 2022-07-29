3 ملايين “تقرب” ابن الهلال من الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

يفاوض نادي الاتحاد، وفق آخر المستجدات الصحفية الواردة مساء اليوم الجمعة، أحد أبناء الفريق الأول لكرة القدم في الهلال، من أجل ضمه في صيف 2022.

الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، بعدما خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سارع إلى توجيه الشكر إلى المدرب الروماني كوزمين كونترا مع التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وأشار الإعلامي هتان النجار، عبر مساحة صوتية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن المفاوضات بين الاتحاد والفيحاء، بشأن النجم أحمد بامسعود، ما تزال مستمرة في صيف 2022.

أحمد بامسعود، البالغ من العمر 26 عامًا، انضم إلى الفيحاء في صيف 2018، قادمًا من الهلال، حيث بدأ مسيرته الرياضية مع كرة القدم.

وأوضح أن الفيحاء طلب من الاتحاد، الحصول على 7 ملايين ريال سعودي، مقابل التخلي عن خدمات الظهير الأيسر أحمد بامسعود، ما لم يلق إعجاب الرئيس أنمار الحائلي.

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وشدد على أن المفاوضات ما تزال جارية بينهما، حيث قدم الاتحاد، عرضًا إلى الفيحاء، بـ4 ملايين ريال سعودي.

يذكر أن الاتحاد الذي يعسكر في صيف 2022، بدولة النمسا، استطاع ضم كل من أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي والمصري طارق حامد.