أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل اليوم الجمعة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار، أي 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل. وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر تشرين الأول 2.14 دولار، أي 2.1 بالمئة، عند 103.97 دولار.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أي 2.3بالمئة، ليبلغ 98.62 دولار.

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ويتجه كلا الخامين القياسيين لتسجيل ارتفاع أسبوعي لكنهما أيضا في طريقهما لتكبد خسارة شهرية ثانية مع انخفاض برنت نحو أربعة بالمئة في شهر يوليو تموز وهبوط خام غرب تكساس الوسيط نحو سبعة بالمئة.

ومما عزز أسعار النفط صعود أسواق الأسهم وانخفاض مؤشر الدولار، مما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.