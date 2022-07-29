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اخبار الرياضه السعوديه هزازي يحفز لاعبات الليث الأبيض

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محمد بن مسعود - الدمام - وجه المهاجم الدولي السابق نايف هزازي نصائح للاعبات نادي الليث الأبيض لكرة القدم للسيدات، وذلك خلال حضوره لتدريبات الفريق بجدة.

وتحدث «الصقر» للاعبات فريق الليث الأبيض بحضرة قائدة فريق الليث الأبيض عن تجربته وخبرته في مجال كرة القدم.

وتطرق هزازي خلال لقائه باللاعبات عن الطموح والتحدي وضرورة تجاوز العقبات، وعدم الالتفات للمحبطين الذين يسعون لقتل الطموحات، والعمل على تحدي الصعاب من أجل تحقيق النجاحات.

وكان فريق الليث الأبيض بجدة شارك ضمن 16 فريقا في دوري المناطق للسيدات في نسخته الأولى والذي استضافته 3 مدن في شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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