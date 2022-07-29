اخبار الرياضه السعوديه هزازي يحفز لاعبات الليث الأبيض

وتحدث «الصقر» للاعبات فريق الليث الأبيض بحضرة قائدة فريق الليث الأبيض عن تجربته وخبرته في مجال كرة القدم.
وتطرق هزازي خلال لقائه باللاعبات عن الطموح والتحدي وضرورة تجاوز العقبات، وعدم الالتفات للمحبطين الذين يسعون لقتل الطموحات، والعمل على تحدي الصعاب من أجل تحقيق النجاحات.
وكان فريق الليث الأبيض بجدة شارك ضمن 16 فريقا في دوري المناطق للسيدات في نسخته الأولى والذي استضافته 3 مدن في شهري نوفمبر وديسمبر 2021.
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