النصر يتعادل مع لاس بالماس الإسباني وديا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم، مع نظيره لاس بالماس الإسباني «درجة ثانية»، بنتيجة «2-2» في أولى مواجهاته التجريبية ضمن معسكره الخارجي الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر المباراة التجريبية بتشكيلتين مختلفتين في كل شوط.

بدأت المباراة بضغط من جانب الفريق الإسباني، الذي هدد المرمى النصراوي عند الدقيقة السادسة عن طريق كرة ارتطمت بالعارضة، فيما لم تظهرخطورة لاعبي النصر إلا بعد 13 دقيقة بضربة ركنية لم تستثمر.

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وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق أبعد حارس بالماس تسديدة خالد الغنام لاعب النصر إلى ركلة زاوية انتهى بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني كسابقة بأفضلية نسبية لصالح لاس بالماس الذي ترجم أفضليته بهدف عكسي سجله محمد الفتيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 58. وأدرك حمد آل منصور التعادل بواسطة تسديدة يسارية من مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة 75.

وبعد تمريرة مباشرة من حارس المرمى انطلق لاعب بالماس بالكرة متخطيًا لاعبي النصر وسدد كرة زاحفة عانقت شباك نواف العقيدي حارس المرمى هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 83.

ورفض الكاميروني أبوبكر فينسينت لاعب النصر خسارة فريقه بإدراك التعادل عند الدقيقة 90 بعد كرة متبادلة بين علي الحسن وأيمن يحيى وصلته وأسكنها الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ودفع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر بتشكيل أساسي ضم كلًا من:«دافيد أوسبينا، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، منصور الشمري، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، ومحمد مران».

ودخل في الشوط الثاني بقائمة شارك فيها: «نواف العقيدي، محمد الفتيل، يوسف حقوي، حمد آل منصور، ماجد قشيش، عبدالله الخيبري، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري وأبوبكر فينسينت».