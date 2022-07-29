اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار في منطقة اللوزي وتعويض المتضررين

محمد بن مسعود - الدمام - أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الأشغال والمحافظة الشمالية بحصر الأضرار الناجمة في منطقة اللوزي نتيجة تجمع مياه الأمطار، وتعويض المتضررين جرّائها ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من خطوات في وضع الحلول المستدامة للبنى التحتية في منطقة اللوزي.

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