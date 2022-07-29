اخبار الخليج – ناصر وليد كانو ينال شهادة البكالريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة SOAS University of London

محمد بن مسعود - الدمام - حصل ناصر وليد كانو على شهادة البكالريوس في تخصص إدارة الأعمال بإمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة SOAS University of London بالمملكة المتحدة. وقد شهد السيد وليد إبراهيم كانو حفل تخرج إبنه وذلك بحضور عدد من أفراد عائلته.

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