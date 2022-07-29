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المناطق_الرياض
أجابت رئاسة شؤون الحرمين على سؤال: ماذا يوجد في المتر المربع الواحد من كسوة الكعبة المشرفة ؟
وذكرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن كمية الحرير الموجودة في كسوة الكعبة 1,3 كجم، عدد الخيوط أكثر من 17 ألف خيط حرير.
وصرحت عن الكلمة المكتوبة على كسوة الكعبة، هي:
-يا الله
-يا ديان يا منان
-لا إله إلا الله محمد رسول الله
-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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Source almnatiq
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