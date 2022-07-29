شاهد.. أين صُنعت الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة؟

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أكد فهيم الحامد، اليوم الجمعة، أن استبدال كسوة الكعبة حدث إسلامي يعكس اهتمام المملكة والقيادة.

وأوضح في تصريحات لـ الإخبارية أن تغيير ثوب الكعبة حدث إسلامي كبير جدًا، ويأتي لأول مرة في هذا الموعد بعد التوجيه السامي الذي صدر بنقل موعد هذه المناسبة إلى مطلع العام الهجري الجديد.

وأوضح أن تغيير الموعد يعكس اهتمام القيادة بهذه المناسبة الرفيعة، التي لا يوجد أهم منها، مشيرا إلى أن الكسوة صنعت بأيادٍ سعودية، وسيحملها إلى الكعبة شباب من المملكة، وهذا يدعو للفخر.

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Source almnatiq

