مسك تطلقُ مبادرةَ مجلس أثر الشباب

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أطلقَتْ مؤسسةُ “مسك” في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية مبادرة مجلس أثر الشباب، التي تُعدُّ أولَ منصةٍ معنيّةٍ بدعم نمو المنظمات الشبابية عن طريق توفير بيئة فعَّالة، ومشاركة الخبرات والمعلومات التي تخدمُ المنظماتِ في القطاع غير الربحي بهدف استدامتها وجعلها أكثر فعاليةً.

وتضمُّ المبادرةُ الجمعياتِ والمؤسساتِ الأهلية، والخبراء والمتخصصين في القطاع غير الربحي والحكومي والخاص، إلى جانب المتطوعين في البرامج الشبابية والجهات التي تخرجت من برنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية التابع لمسار “مسك للمجتمع”.

كما أطلقَتِ المؤسسةُ برنامجَ حاضنة المنظمات الشبابية غير الربحية الذي يمثِّلُ انطلاقةَ الدفعة الثانية لحاضنة المنظمات الشبابية غير الربحية 2022، ويُعَدُّ فرصةً للمبادرات الشبابية والجمعيات حديثة التأسيس؛ لتسريع نموِّها وتوسعها ومضاعفة أثرها المجتمعي.

ويشاركُ في البرنامج من أصل 226 جهةً 7 مبادرات وجمعيتان تبدأ رحلتها في البرنامج للإرشاد والتوجيه بعد غدٍ، حيث تم قبول كلٍّ من: جمعية الألعاب الرقمية، مبادرة روبو طويق، مبادرة منصة وسيلة، مبادرة مجتمع معين، مبادرة رواسي شبابية، المبادرة السعودية لتقنية النانو، جمعية تراميم، مبادرة حجاز بلوجرز، ومبادرة الإنتاج المسرحي.





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Source akhbaar24

