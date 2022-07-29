بعد إلغاء ودية فيورنتينا.. الاتحاد يواجه لوزيرن السويسري غدًا

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يخوض فريق الاتحاد،غدا السبت، أول تجاربه الودية، ضمن معسكره التحضيري في مدينة سيفيلد النمساوية أمام فريق لوزيرن السويسري.
وتأتي هذه المباراة بعد أن تم إلغاء ودية فريق الاتحاد أمام نظيره فيورنتينا الإيطالي.
ومن المقرر أن يختتم الاتحاد المرحلة الأولى من معسكره في النمسا بمواجهة ريد بول سالزبورج يوم (الأحد) بعد المقبل، قبل الانتقال للمرحلة الثانية والتي سيتخللها خوض مواجهة ودية هي الثالثة للفريق بالمعسكر أمام فريق الوحدة الإماراتي.
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Source akhbaar24
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