جدري القرود.. إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بالفيروس

︎

.



المناطق ـ متابعات

نقلت صحيفتا “‘لموندو” و”إيه بي سي” عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن إسبانيا سجلت يوم الجمعة أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، وهي الوفاة الأولى المرتبطة بالمرض في أوروبا والثانية خارج القارة الإفريقية.

وكانت البرازيل أعلنت الجمعة تسجيل أول حالة وفاة بالمرض خارج القارة الإفريقية.

وأحصت وزارة الصحة الإسبانية 4.298 إصابة في البلاد الذي أعلنت منظمة الصحة من أجله حالة التأهب القصوى سابقاً.

وقالت الوزارة إنها تملك معلومات عن 3.750 مريضاً وإن 120 بينهم أدخلوا المستشفى للعلاج أي ما تبلغ نسبته 3.2 بالمئة، فيما لم تعط تفاصيل إضافية عن الوفاة.

والأربعاء الماضي دعت منظمة الصحة العالمية ، مع ارتفاع الإصابات بجدري القردة في العالم، الفئة الأكثر تضرراً حالياً وهي الرجال المثليين إلى الحد من شركائهم الجنسيين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن أفضل طريقة للوقاية من الفيروس هي “خفض مخاطر التعرض” له.

وأكد تيدروس إنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة من 78 دولة، 70 بالمئة منها في أوروبا و25 بالمئة في الأميركيتين.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

