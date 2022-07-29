شاهد.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لاستبدالها بالكسوة الجديدة

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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لاستبدال كسوة الكعبة الجديدة. وأظهر مقطع فيديو استعدادات موظفي الرئاسة عبر الرافعات لاستبدال الكسوة، كما أظهرت لقطات بدء نقل الكسوة الجديدة إلى المسجد الحرام. وأشارت الرئاسة أن مراسم استبدال ثوب الكعبة المشرفة تبدأ اليوم، (الجمعة)، عند الساعة 12 بعد منصف الليل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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