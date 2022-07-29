بدء موسم العمرة غدا تزامنا مع تواجد الحجاج

يبدأ موسم العمرة بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة خدمة إصدار التصاريح بداية من شهر محرم وذلك بحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا".

وفتحت وزارة الحج والعمرة موسم العمرة في وقت لا يزال فيه الحجاج متواجدون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك للمرة الأولى فلم يكن فتح باب العمرة يتزامن فتح تصاريح العمرة مع وجود الحجاج.

وبدأت الإدارات المعنية في استعداداتها لفتح العمرة والاستعداد لاستقبال المعتمرين بعد الانتهاء من موسم الحج واستكمالا للجهود المبذولة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من كافة القطاعات المعنية من حكومية وخاصة.

في المقابل وصل عدد الحجاج اللذين قدموا إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحجاج أكثر من 261 ألف حاج حيث تبقى منهم حاليا في المدينة 83 ألف حاج في حين يغادر في اليوم قرابة 15 ألف حاج عبر المنافذ المختلفة وذلك بعد تقديم كافة الخدمات لهم .

يذكر إن وزارة الحج والعمرة اتاحت خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا" ابتداءً من شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

ويوفر "اعتمرنا" عددا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يُقدم التطبيق عددا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق "توكلنا"، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي (كوفيد- 19) فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، وكذلك الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.

ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر "اعتمرنا"، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.

وتُظهر صفحة الحجوزات على تطبيق "اعتمرنا" مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لأيام الشهر كافة، للدلالة على إمكانية الحجز من عدمه، وفق الألوان (الأخضر للازدحام الخفيف، والأحمر للازدحام المرتفع، والبرتقالي للازدحام المتوسط، واللون الرمادي للدلالة على عدم إتاحة المواعيد.

*اشتراطات العمرة

- سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا ولم تثبت إصابته أو مخالطته

الالتزام بالكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

- الخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح

عدم حمل الامتعة غير المصرح لها بالدخول للحرم.