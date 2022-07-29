شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية حول وجهة عمر السومة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الوجهة المقبلة لـ عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي.

السومة يقترب من الرحيل عن أهلي جدة

ويقترب السومة من الرحيل عن أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ظهر على رادار العديد من الأندية.

السومة ارتبط اسمه بأندية الريان القطري وشباب أهلي دبي الإماراتي، بالإضافة إلى أندية الدوري المصري مثل الأهلي أو الزمالك.

السومة يقترب من المصري البورسعيدي

وبحسب أحمد حسن، أسطورة كرة القدم في مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن عمر السومة، يقترب من النادي المصري البورسعيدي، حيث تجرى معه مفاوضات من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

هبوط أهلي جدة

ويعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، من العوامل التي تدفع السومة للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أهلي جدة هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما فشل في الهروب من مراكز الهبوط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل في الجولة الأخيرة مع الشباب لتنتهي حظوظه.