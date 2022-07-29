شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على أنباء رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت تقارير صحفية سعودية خلال الأيام القليلة الماضية، احتمالية رحيل البرازيلي إيجور كورنادو لاعب العميد، خلال الموسم الجديد.

كورنادو يستنكر أنباء رحيله عن العميد

واستنكر المحترف البرازيلي، الأحاديث التي تدور حول احتمالية رحيله عن ناديه، والانتقال إلى فريق آخر، مؤكدًا استمراره مع الفريق.

وأجرى موقع "جول" حوار مع اللاعب البرازيلي حيث قال: "لا أهتم بتلك الأخبار ولا أعلم لماذا تلك الأخبار منتشرة ولكنني أؤكد أنني مستمر مع الاتحاد".

وتابع: "الجميع يتحدث عن رحيلي وهناك الكثير من الاجتهاد والاشاعات حول مغادرتي، ولكني أؤكد استمراري مع الاتحاد ولا أنوي المغادرة في الوقت الحالي".

كورنادو يكشف سبب خسارة لقب دوري المحترفين

وعن خسارة فريقه لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولات الأخير علق قائلًا: "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لنا، والموسم كان غريبًا وأعتقد أننا لعبنا 7 مباريات أو 8 خلال آخر 3 شهور وكثرة التوقفات جعلتنا نتراجع إلى الخلف".

وأضاف: "لا أعلم لماذا، وأعتقد أن الضغط سيطر على اللاعبين، ولكن حان الوقت لنسيان الماضي والتعلم من الأخطاء".

واختتم: "بشأن مركزي، أنا أفضل اللعب في مركز صانع الألعاب، وأن مركز الجناح ليس المفضل بالنسبة له، في كل الأحوال أنا جاهز للعب في أي مركز يطلبه مني المدرب وسأكون سعيدًا، ولكنني أفضل اللعب بالمنتصف".