شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف سبب غياب نجم النصر من مواجهة لاس بالماس الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن السبب وراء غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن ودية فريقه ضد لاس بالماس الودية.

وغاب الإيفواري جيسلان كونان المنتقل حديثًا إلى صفوف العالمي، عن تشكيل المباراة سواء أساسيًا أو على دكة البدلاء خلال اللقاء.

الشد وراء غياب كونان عن ودية النصر ولاس بالماس

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن غياب كونان يأتي بسبب الشد الخفيف الذي تعرض له في التدريبات مؤخرًا.

وتابعت: "الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، فضل منح اللاعب راحة من المباراة، خوفًا من تفاقم إصابته وغيابه فترة طويلة".

تدريب وحيد للنصر قبل مواجهة لاس بالماس

وكان النصر خاض تدريب واحد أمس للمرة الأولى منذ انطلاقة معسكر ماربيا الإسباني الجمعة الماضي، حيث أكد جارسيا إجراء تدريب واحد، أمس، جاء حتى لا يعرض اللاعبين للإرهاق قبل المباراة الودية الأولى.

وأعلن جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة لاس بالماس الإسباني وديًا.

ويخوض الفريق السعودي معسكر بالوقت الحالي في إسبانيا، يتخلله بعض المباريات الودية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

أوسبينا يظهر بقميص النصر لأول مرة

وشهد التشكيل، مشاركة الكولومبي دافيد أوسبينا المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق، بعد نهاية عقده مع فريق نابولي الإيطالي، بالموسم المنصرم.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم، في إطار استعدادات العالمي لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارة الفريق اللقب في الموسم الماضي.

تعاقدات النصر للموسم الجديد

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ودعم صفوف الفريق بالتعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان، والكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي لويس جوستافو الذي يغيب عن المباراة.

ويأتي غياب جوستافو عن مباراة الفريق بعد انضمامه، بسبب عدم جاهزيته التامة، حيث لا يزال يخوض تدريبات تأهيلية للوصول إلى مستواه الفني.

تشكيل فريق النصر لمواجهة لاس بالماس

وجاء تشكيل النصر لمواجهة لاس بالماس كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، منصور الشمري

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، خالد الغنام ومحمد مران