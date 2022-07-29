شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري تشهد مفاجآت بالكوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي ستجمع الفريقان يوم غد السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجارى.

وتنطلق فعاليات مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

قائمة الأهلي الرسمية

وجاءت قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المقاولون العرب على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ ومحمد محمود ولويس ميكيسوني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن.

الأهلي يقترب من مصطفى ميسي وشادي حسين

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع مصطفى ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالموسم الجديد.

وبات مصطفى ميسي قريب للغاية من قميص المارد الأحمر، بالميركاتو الصيفي، بعد اقتناع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، بقدراته الفنية.

ووضع النادي الأهلي، أيضًا خدمات شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجومه، إلا أن الصفقة يتم تعطيلها بسبب وجود اقتراحات بعدم إتمامها بسبب كبر سنه.

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