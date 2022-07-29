طرح مشروع «ون سنترال» للبيع في المزاد العلني بعد استنفاد جميع سبل التسوية

محمد بن مسعود - الدمام - قرّرت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بإجماع أعضائها طرح مشروع «ون سنترال» للبيع في المزاد العلني.

وقالت اللجنة في قرارها أنها استنفدت جميع سبل تسوية المشروع بالطرق الوديّة، وتبيّن لها عدم كفاءة المطوّر لإدارة المشروع فضلًا عن عدم تقديمه خطّة مقبلة لحلّ التعثّر خلال المواعيد المقرّرة قانونًا.

كما أشارت إلى أن قرارها يأتي نظرًا لحجم الالتزامات التي على المشروع بما تحول دون قبول أي مطوّر جديد لاستكماله وأن السبيل الأمثل لإزالة عثرة المشروع هو بيعه بالمزاد العلني.