محمد بن مسعود - الدمام - قرّرت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بإجماع أعضائها طرح مشروع «ون سنترال» للبيع في المزاد العلني.
وقالت اللجنة في قرارها أنها استنفدت جميع سبل تسوية المشروع بالطرق الوديّة، وتبيّن لها عدم كفاءة المطوّر لإدارة المشروع فضلًا عن عدم تقديمه خطّة مقبلة لحلّ التعثّر خلال المواعيد المقرّرة قانونًا.
كما أشارت إلى أن قرارها يأتي نظرًا لحجم الالتزامات التي على المشروع بما تحول دون قبول أي مطوّر جديد لاستكماله وأن السبيل الأمثل لإزالة عثرة المشروع هو بيعه بالمزاد العلني.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح مشروع «ون سنترال» للبيع في المزاد العلني بعد استنفاد جميع سبل التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.